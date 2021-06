Mãe de Gil do Vigor revela que se prostituiu para alimentar filhos

Que a história de Gil do Vigor é de batalhas, o Brasil já sabe. Mas uma revelação surpreendente de seu livro deu o que falar na internet. Em Tem Que Vigorar, ele revela que a mãe, Jacira Santana, teve que se prostituir para alimentar ele e os irmãos.

A violência é narrada pela própria Jacira, que contribui com o livro do ex-BBB com depoimentos em primeira pessoa.

“Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso”, começa. “Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu”.

