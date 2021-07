Mãe de Lázaro não acompanhará enterro. “A dor é cada dia pior”

A mãe do maníaco Lázaro Barbosa, 32 anos, confirmou ao Metrópoles que não acompanhará o enterro do filho. Eva Maria de Souza, 51, mora em Barra do Mendes, na Bahia, e afirmou não ter condições emocionais de viajar para participar do sepultamento. “A dor é cada dia pior”, contou.

O corpo de Lázaro já está liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia (GO), mas é preciso que um parente de primeiro grau faça a retirada.

A tia de Lázaro, Zilda Maria de Souza, disse que o advogado Wesley Lacerda deve cuidar dos trâmites. O defensor ressaltou à reportagem que presta auxílio à família por questão de caridade. “Optaram por fazer uma cerimônia fechada e somente para familiares. A data e o local não serão divulgados”, afirmou Wesley.

O serial killer foi morto após trocar tiros com integrantes da Polícia Militar de Goiás (PMGO). O confronto ocorreu na manhã de segunda-feira (28/6), em Águas Lindas (GO), e colocou fim numa caçada que durava 20 dias e mobilizou uma verdadeira ação de guerra.