Mailza Gomes vai a Brasília lutar por liberação de crédito aos produtores rurais do Acre

Depois que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) assinaram um termo de cooperação nesta terça-feira (23) para liberação de crédito aos produtores rurais do Juruá, a senadora Mailza Gomes decidiu lutar para levar o benefício a outros acreanos.

A parlamentar acreana participou do evento de colaboração que resultou na oferta de mais R$ 6 milhões em créditos. Ao todo, mais de 400 famílias serão beneficiadas. Mailza vai solicitar ao superintendente do Incra, em Brasília, e à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aumento do recurso e expansão para outros municípios do Acre.

O dinheiro deve ser investido em infraestrutura e custeio de atividades da produção familiar. Gomes está em uma intensa agenda no interior do Acre, com sua equipe, tratando de pautas diversas.