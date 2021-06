Mais de 30% da população do Acre já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra covid

Aproximadamente 33,27% dos acreanos já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, é o que diz a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Ao todo, 297.465 pessoas foram imunizadas em todo o Estado, sendo que 229.278 receberam só a primeira dose e 68.187 já foram beneficiadas com as duas.

Uma média de 14 mil pessoas foi atendida só nesta semana. Esse foi o melhor mês desde o início do processo de imunização no Acre, já que 97.000 doses foram aplicadas nos últimos 24 dias.

O Estado já recebeu 436.360 vacinas do Governo Federal, incluindo os imunizantes Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen – as duas últimas disponíveis apenas na capital acreana. O valor de todas as vacinas adquiridas chega a R$15.792.575,74.