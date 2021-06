Manaus não registra mortes por Covid-19 em 24 horas, pela primeira vez em sete meses

Pela primeira vez em sete meses, Manaus não registrou mortes por Covid-19 em 24 horas. A última vez em que a capital ficou sem registro de óbitos foi no dia 5 de novembro de 2020. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

O Estado contabiliza, até o momento, até esta terça-feira (23), um total de 398.756 casos confirmados da doença, e 13.246 óbitos por Covid-19. Do total de casos confirmados, 184.704 são de Manaus (46,32%) e 214.052 do interior do estado (53,68%).

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 511 novos casos de Covid-19 em todo o Estado, totalizando 398.756 casos da doença no Amazonas. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, não foi registrado nenhum sepultamento por Covid-19.

Óbitos no interior

Segundo o boletim, foram confirmados cinco óbitos por Covid-19 no interior, sendo dois ocorridos no dia 22/06 e três óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.246 o total de mortes.

O boletim acrescenta ainda que 43.417 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, e internados em Manaus há 368 pacientes, sendo 192 em leitos (25 na rede privada e 167 na rede pública), 175 em UTI (36 na rede privada e 139 na rede pública) e um em sala vermelha.

Há ainda outros 43 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 34 estão em leitos clínicos (11 na rede privada e 23 na rede pública), nove estão em UTI na rede pública.

No boletim consta, também, que há outros 103 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 10 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 93 em leitos clínicos.

Ao todo, dois municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí, Itamarati.

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.121 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.125.