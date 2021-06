Média diária de testes de Covid cai de 250 para 30 em posto de Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, no posto de saúde Mão Amiga, a média diária de testes feitos para Covid-19 caiu de 250 para cerca de 30 ou 40. É o que disse ao ContilNet o técnico de enfermagem Richardson da Costa Jucá, de 38 anos.

Segundo ele, o pico de testes foi registrado durante a segunda onda da pandemia no estado. Hoje, após superada a fase mais grave da epidemia, a segunda maior cidade do Acre experimenta, assim como o resto do estado, números menos traumáticos.

Cruzeiro do Sul só perde para Rio Branco em número de casos e óbitos. A criação do posto Mão Amiga foi justamente para frear o avanço da doença. A unidade de saúde funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo, sem fechar nos feriados, e dispõe de uma equipe de pronto-atendimento para casos de urgência.

