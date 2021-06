Mesmo sem vacina, prefeitura quer imunizar metade de Rio Branco até o dia 10

A meta da Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) é imunizar 50% da população acima de 18 anos até o dia 10 de julho, mesmo após a interrupção da vacinação com a primeira dose por falta de imunizantes. O reforço para quem já tomou uma dose segue normalmente.

A gestão espera pela chegada de mais vacinas nos próximos dias para retomar a campanha. Um lote de 1,5 milhão de doses do imunizante da Janssem chegou ao Brasil nesta terça-feira (23) e em breve deve ser distribuído aos estados. Rio Branco será a única cidade do Acre a contar com a aplicação desse fabricante nesta primeira remessa.

A prefeitura parou a vacinação no grupo de pessoas de 38 anos ou mais sem comorbidade. Até o momento, 35% dos rio-branquenses com mais de 18 anos foram vacinados com a primeira dose, o que dá cerca de 100 mil indivíduos. Apenas 30 mil receberam o reforço.