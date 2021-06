Ministério da Saúde quer reforçar envio de vacinas ao Acre

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou, nesta quinta-feira (3), durante agenda em Rondônia com entidades médicas, que vai propor o reforço no envio de vacinas para alguns estados da região Norte, inclusive ao Acre, um dos piores do Brasil em cobertura vacinal contra a Covid-19.

A proposta de envio de mais imunizantes será levada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) para análise. Além do Acre, podem receber esse reforço Roraima, Rondônia e Amapá.

“São estados que não tem população tão numerosa, mas têm uma peculiaridade de ter fronteiras e, por essas fronteiras, circulam pessoas de outros países. Nós, agindo dessa forma, criamos essa barreira epidemiológica com outros países”, declarou.

O ministro disse que até o final deste ano todos os acreanos com mais de 18 anos estarão imunizados.