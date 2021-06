Ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, pede demissão

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acaba de pedir demissão do cargo. A informação é do jornal “O Globo”. Na tarde desta quarta-feira (23), ele entregou o pedido de demissão ao presidente Jair Bolsonaro.

A exoneração foi publicada também esta tarde em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O substituto será o atual o atual Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta, Joaquim Álvaro Pereira Leite. Segundo o jornal O Globo, o ministro motivos familiares para a demissão.

O agora ex-ministro responde a pelo menos dois processos junto ao Supremo tribunal federal (STF). O mais grave deles é aquele em que é acusado de promoção de advocacia administrativa no caso de apreensão de madeira ilegais na Amazônia.