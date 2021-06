Morador é acordado na madrugada com portão crivado de tiros

PONTA PORÃ (MS) – A violência tipo faroeste antigo é uma realidade de Ponta Porã, município de Mato Grosso do Sul na fronteira com o Paraguai, a 346 Km de Campo Grande. O crime organizado ou brigas generalizada fazem execuções, a qualquer hora do dia, e há violências de outros tipos ou ameaças. Como a que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4), quando moradores de um condomínio, até no centro da cidade, foram surpreendidos com vários disparos contra o portão do imóvel.

Ainda não se sabe, se foi um ‘aviso’ direcionado a uma família de jovens de 29 anos, mas a mesma chegou a sair da residência e foi relatar o ocorrido à polícia e a imobiliária responsável pela gestão do local.

A família, que não vamos revelar, registrou um boletim de ocorrência, onde aponta que moradores/testemunhas ainda estavam acordadas por volta das 2 horas, quando começaram a ouvir sons de disparos e, ao observarem, constataram que o alvo foi o portão do residencial. A suspeita é de que os atiradores tentavam intimidar os moradores. Com medo de que os autores voltassem e o caso ficasse pior, uma família saiu às pressas.

Eles procuraram abrigo na casa de amigos, bem como informaram a Polícia Civil e a imobiliária. A polícia esteve no local, constatou marcas de tiros no portão, bem como apreendeu, juntamente com a perícia, cápsulas de calibre 9 milímetros, e ainda alguns projéteis.

Caso

O caso chama atenção, apesar de ser no município bang-bang, pois as armas do calibre encontrado, geralmente são usadas em acerto de contas do crime organizado e execuções. E o fato-crime aconteceu em área dita residencial de famílias e de segurança.