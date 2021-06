MS quase acaba com ‘pior situação’ pela bandeira cinza em reclassificação do Prosseguir

MATO GROSSO DO SUL (MS) – O governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (23), novo mapa do Programa Prosseguir, onde praticamente acabou com a situação péssima que se encontrava MS, tendo 50% dos municípios em bandeira cinza, de situação grave pela Pandemia da Covid 19. O que antes tinha 43, incluindo a Capital, dos 79 municípios em cinza, sendo decretado Lockdown a duas semanas atrás e que gerou brigas entre governo e prefeituras, agora somente quatro cidades continuarão na extremidade. O novo decreto também retorna para orientações e não mais obrigação, que foi determinado em 08 de junho.

Apesar que Campo Grande, já não cumpriu o decreto anterior ‘cinza’, e se alto proclamou no vermelho, de menor gravidade, hoje a Capital, voltou à bandeira vermelha, deixando a classificação cinza do Programa Prosseguir. Depois do Estado decretar risco máximo em 43 municípios, o novo mapa da pandemia está praticamente pintado só de vermelho. Hoje, ficaram com bandeira cinza: Camapuã, Japorã, Água Clara e Aparecida do Tabuado, com toque de recolher às 20 horas a partir da próxima sexta-feira.

Assim, a reclassificação, que recomeça na próxima sexta-feira (25), volta a vigorar em regras apenas como “orientação” e chega em um momento de descrédito do Prosseguir. Depois de polêmica e insubordinação total, de ao menos, seis municípios nas duas últimas semanas, foi revogado decreto que obrigava o respeito às restrições definidas pelo governo.

Em Campo Grande, nada muda, pois a prefeitura com seu decreto municipal, se autodeclarou bandeira vermelha, com toque de recolher a partir de 21 horas, que segue vigorando. Segundo dados da Central de Regulação, a cidade tem 81 pacientes na fila de espera por leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), número menor que o verificado há 14 dias atrás, quando eram 152 pessoas nessas condições.

Outra bandeiras

O novo decreto aponta que no outro extremo do monitoramento, com a situação mais confortável, aparecem Anaurilândia, Jaraguari e Santa Rita do Pardo, em bandeira amarela, com toque de recolher depois das 22h.

Na bandeira laranja estão 25 cidades: Alcinópolis, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Douradina, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Ivinhema, Jateí, Juti, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Porto Murtinho, Rio Negro, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

Além da Capital, 46 municípios estão em bandeira vermelha, grau alto, Amambai, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

CRITÉRIOS – São considerados seis indicadores para fazer a avaliação: a busca ativa de casos confirmados e suspeitos, a variação da incidência de casos e óbitos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por covid-19, bem como a incidência em população indígena, a ocupação de leitos de terapia intensiva vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde) e a eficiência na aplicação de doses de vacina contra a covid.