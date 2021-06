MS registra 52 mortes entre 1,3 mil novos casos e totaliza 315,8 mil Covid

CAMPO GRANDE (MS) – O boletim diário sobre a Ccovid 19 em Mato Grosso do Sul, saiu a pouco, nesta terça-feira (15), e mostra que o Estado registrru mais 1.387 novos casos da doença em 24 horas. Dessa forma, MS chega a 315.832 contaminados pelo coronavírus. E conforme os dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o número de mortes foi de 52 de ontem para hoje, o que totaliza 7.569 óbitos pela doença. E as UTIs continuam lotadas, em situação que só aumentou já a mais de 15 dias e o Estado já até transferiu 31 pacientes a outros Estados.

A Live de hoje, além de falar da questão da Capital e outros três municípios em descumprir medidas da bandeira cinza, de alta extrema da Pandemia, ressaltou que diante disto e de outros fatores, ainda na metade do mês, Junho já é o 4º com maior número de mortes pela doença até o momento, com 616 óbitos registrados, ficando atrás apenas de abril (1.394), maio (1.108) e março (1..087).

Os 15 primeiros dias do mês registraram 25.107 pessoas infectadas pelo coronavírus, sendo o 6º maior número da pandemia – considerando que junho ainda está com dados parciais.

Contudo, após bater recorde com 1.339 pacientes com covid internados na semana passada, MS teve uma pequena melhora e o número de internados com a doença é de 1.141 nesta terça-feira (15).

UTIs

A taxa de ocupação pelo SUS de leitos UTI é de 104% para adultos e de 120% nas alas pediátricas. Em leitos privados, a ocupação é de 94%.

Das regiões do estado, a de Campo Grande continua com a situação mais crítica, com ocupação global de 104%. Em Corumbá, a taxa é de 100%. Já em Dourados a ocupação é de 96% e de 95% em Três Lagoas.

Segundo a SES , 549 deles estão em estado grave, em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva), sendo 418 em leitos públicos e 131 na rede privada. Já, 592 pacientes estão em leitos clínicos, com 424 pessoas pelo SUS e 168 em hospitais particulares.