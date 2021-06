Mutirão do Palácio Rio Branco vacinou quase 5 mil pessoas contra o coronavírus em 48 horas

O mutirão do Palácio Rio Branco realizado para vacinar o público acima dos 45 anos na capital acreana imunizou quase 5 mil pessoas em apenas 48 horas.

A ação iniciou na última quinta-feira (18) e se estendeu até 8h deste sábado (19).

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) explicou que o número ultrapassou a expectativa da pasta, que esperava uma média de 2,5 mil.

Além dos 4,6 mil rio-branquenses, mais 126 mulheres grávidas e no puerpério foram imunizadas, de acordo com a pasta.

Neste sábado, o novo mutirão acontece no Ginásio do Sesi, das 8h às 22h, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já com a clientela a partir dos 40 anos.

O que é necessário levar para ser vacinado?