Na corrida por imunização, Maranhão sorteará prêmios de até R$ 10 mil para quem tomar a segunda dose

Enquanto governadores entram em disputa para ver quem aplica a primeira dose da vacina contra a Covid-19 mais rápido em toda a população adulta, Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, anunciou que sorteará até R$ 10.000 em prêmios na próxima semana para quem completar o esquema vacinal. O anúncio, feito na tarde desta terça-feira, deve incentivar a população a tomar a segunda dose

A premiação será na forma de cartões para compra de alimentos que variam de R$ 1.000 e R$ 10.000. Antes, quem recebia o imunizante também ganhava mingau de milho em “arraiás da imunização”, com aplicação de doses de forma ininterrupta aos fins de semana. A ação vem na esteira do que tem ocorrido nos Estados Unidos, onde estados oferecem donuts, cerveja e até maconha para quem se imunizar.

A partir da próxima semana, vamos sortear prêmios para incentivar que as pessoas lembrem de tomar a 2ª DOSE da vacina e que haja o devido registro pelos municípios no sistema do Ministério da Saúde — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 15, 2021

Com 210 mil doses extras, São Luís já aplica a primeira dose em pessoas a partir de 26 anos, fora de grupos prioritários, e registra até o chamado “turismo de vacina”. A capital reforçou a imunização depois de registrar os seis primeiros casos da variante delta no país depois que um navio com tripulantes infectados aportou em seu litoral, em 14 de maio.

Pelo menos oito estados já definiram calendário para imunizar adultos a partir de 18 anos sem comorbidades. São Paulo, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul pretendem aplicar a primeira dose em todo esse grupo até setembro. Sem uma gestão coordenada, outros locais, como o Distrito Federal, estacionaram no calendário e imunizam cidadão a partir de 50 anos.

Dados do vacinômetro do Ministério da Saúde mostram que o Maranhão já aplicou 2.285.099 doses de vacina anticovid até a noite desta terça-feira. Desse total, 1.739.885 correspondem à primeira dose, o equivalente a 76,14%, e os outros 545.214 (23,85%), à segunda dose.