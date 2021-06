Na despedida de Gerson, Flamengo bate Fortaleza no Maracanã

Na partida que marcou a despedida do meio-campista Gerson, o Flamengo derrotou o Fortaleza por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (23) no estádio do Maracanã.

Bruno Henrique marcou duas vezes para o Rubro-Negro, enquanto David descontou para o Leão do Pici.

Para ao menos um jogador esta partida ficará guardada na memória, Gerson, que está se transferindo para o Olympique de Marselha (França) após 109 jogos e oito títulos conquistados pelo time da Gávea.

O triunfo no jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou o Flamengo na 7ª posição da classificação com nove pontos. Já os cearenses terminam a rodada na 3ª posição com 11 pontos.

O primeiro gol de Bruno Henrique saiu aos 21 da primeira etapa. Michael e Gerson fizeram boa jogada e cruzaram.

Bruno Henrique conseguiu roubar bola de um zagueiro adversário e mandou para o fundo das redes. Aos 2 minutos o camisa 27 marcou novamente. Pedro tocou e o atacante avançou sozinho para bater da entrada da área.

No início da etapa final o Leão do Pici descontou, quando Pikachu tocou para Éderson, que rolou para a entrada da área, onde o atacante David apareceu para deslocar o goleiro Diego Alves.

Porém, o Flamengo era o dono da partida e, aos oito minutos, por muito pouco Bruno Henrique não marcou novamente, quando acertou chute no travessão. Já aos 22, Gerson é quem teve a oportunidade de deixar sua marca, mas o goleiro Felipe Alves fez grande defesa.

Aos 30, o Fortaleza ficou perto do empate, quando o lateral Lucas Crispim aproveitou sobra de bola para chutar forte para defesa do goleiro Diego Alves.

O próximo jogo do Flamengo pelo Brasileiro será no próximo domingo (27), quando enfrenta o Juventude no Rio Grande do Sul. No mesmo dia o Fortaleza visita o Grêmio.