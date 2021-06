NBA vive decisão com finais de conferências definidas: veja datas

Já no Oeste, os Suns já estão enfrentando o Los Angeles Clippers, saindo na frente na série. Veja como os quatro finalistas chegaram à decisão e as datas e horários das finais de cada conferência:

Oeste

Se analisadas as semifinais, pode-se dizer que o Phoenix Suns é o favorito na final do Oeste. O que se comprovou no jogo 1 da série, c0m a vitória de Devin Booker e companhia sobre os Clippers.

Booker é o líder dos Suns contra o desfalcado time de Los Angeles, que perdeu Kawhi Leonard na série diante do Utah Jazz, com uma lesão no joelho. Os Suns, no entanto, também contam com um desfalque importante: Chris Paul ainda cumpre os protocolos da liga contra a Covid-19 e, depois de ter ficado de fora do Jogo 1, também perderá o Jogo 2.

Os Suns não chegam às finais da NBA desde 1993. Com Devin Booker inspirado marcando 40 pontos, o time do Arizona abriu 1 x 0 na série nesse domingo (20/6), vencendo por 120 x 116.

Sem Leonard, os Clippers apostam que Paul George assuma o protagonismo nas finais, com o auxílio-surpresa do jovem Terance Mann, que se destacou nas semifinais contra o Utah Jazz, e do resto de seu elenco profundo e experiente. É a primeira final de conferência pela franquia menos famosa de Los Angeles.

Os dois times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (22/6). Veja o cronograma das finais do Leste:

Jogo 2

Terça-feira (22/6), Suns x Clippers, 22h

Transmissão: Espn

Jogo 3

Quinta-feira (24/6), Clippers x Suns, 22h

Transmissão: Espn

Jogo 4

Sábado (26/6), Clippers x Suns, 22h

Transmissão: Espn

Jogo 5*

Segunda-feira (28/6), Suns x Clippers, 22h

Transmissão: Espn

Jogo 6*

Quarta-feira (30/6), Clippers x Suns, 22h

Transmissão: Espn

Jogo 7*

Sexta-feira (2/7), Suns x Clippers, 22h

Transmissão: Espn

*caso necessário

Leste

No fim de semana foram definidos os finalistas do Leste. No sábado (20/6), em jogo espetacular, os Bucks eliminaram os Nets na prorrogação e avançaram às finais da conferência.

No domingo (21/6), foi a vez do Atlanta Hawks garantir uma vaga na final, também na casa do adversário, ao vencer os 76ers com grande atuação de Trae Young. Sem nunca ter disputado os playoffs, a fera dos Hawks guiará a equipe de Atlanta contra Giannis Antetokounmpo e os Bucks.