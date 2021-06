NBA: Young anota 48 pontos e lidera vitória dos Hawks na final do Leste

Trae Young liderou o Atlanta Hawks no primeiro jogo da final da Conferência Leste da NBA. Com 48 pontos, o seu recorde nos playoffs, o armador garantiu o triunfo sobre o Milwaukee Bucks por 116 x 113, no Fiserv Forum, ginásio do rival, e abriu 1 x 0 na série melhor de sete.

Responsável por conduzir o Atlanta até esta final, o jogador de apenas 22 anos somou ainda 11 assistências e sete rebotes, além de registrar um aproveitamento de 50% nos arremessos. A atuação subjugou Giannis Antetokounmpo, astro dos Bucks, que conquistou um duplo-duplo ao anotar 34 pontos e pegar 12 rebotes. A vitória dos Hawks se consumou após Khris Middleton errar uma tentativa para três pontos no instante final. O acerto levaria o jogo para a prorrogação. “A nossa confiança nunca desaparece. Colocamos muito trabalho, fomos longe demais para parar de acreditar”, afirmou Young. “Vamos continuar lutando. Eu acredito neste grupo”, completou. O armador se tornou o primeiro jogador do Atlanta a somar mais de 40 pontos e 10 assistências em um jogo de playoffs. Young igualou ainda a maior pontuação em uma final de conferência para um jogador com 22 anos ou menos. Apenas LeBron James havia feito 48 pontos, em 2007. Kobe Bryant fez 45 em 2001. “É um grande jogador. É preciso dificultar ao máximo, do primeiro ao último minuto”, afirmou Antetokounmpo, que agora soma seis jogos consecutivos com mais de 30 pontos e 10 rebotes nos playoffs, marca que não era alcançada desde 2003, com Shaquille O’Neal. “Temos de fazer ajustes, tornar as coisas mais difíceis para Trae Young, que ele não possa dar assistências fáceis e nos colocar em posição de vencer o próximo jogo”, completou. A atuação de Young rendeu elogios do técnico Nate McMillan, do Atlanta. “Ele é um jogador muito confiante. O jogo dele é feito para este momento da temporada”, afirmou. “Ele é muito jovem e vai crescer bastante.”