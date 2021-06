Novo secretário da Seinfra confirma reforma da Rodoviária de Sena e anuncia investimentos

Durante entrevista às Rádios Difusora e Aldeia FM de Sena Madureira na tarde desta quarta-feira (30), o novo secretário da Seinfra do Acre, Cirleudo Alencar ratificou a informação de que o Governo do Estado irá revitalizar a Rodoviária de Sena. A determinação é do governador Gladson Cameli.

Segundo ele, os trabalhos deverão começar, impreterivelmente, no mês de agosto. “Já está sendo feito o orçamento e iremos fazer por execução direta da Seinfra para que a população tenha um local digno. Essa é a orientação do nosso governador Gladson Cameli”, destacou.

Além disso, está no radar da Seinfra uma reforma completa e adequação no prédio da Rádio Difusora de Sena, onde também encontram-se instalados os equipamentos da Rádio Aldeia FM. “O governador destinou recursos para a revitalização de vários prédios públicos para que os servidores trabalhem em um local salubre e digno. Esses prédios são das secretarias de segurança pública, Sepa, Secom e outros. Posso adiantar que o prédio da Rádio Difusora será contemplado com esse trabalho”, mencionou.

Na próxima semana, o Governo do Estado deverá iniciar também o trabalho de microrrevestimento na estrada Mário Lobão que dá acesso ao Segundo Distrito de Sena Madureira. A primeira parte, ou seja, o tapa-buracos já foi concluída pelo Deracre.

Cirleudo Alencar disse, por fim, que outros investimentos deverão ser feitos pelo Governo no Vale do Iaco. “Nesse primeiro momento, deverão ser investidos em Sena Madureira algo em torno de 2 milhões de reais em obras para o aquecimento da economia local”, completou.