‘OAB Por Elas’ em defesa de vítimas de violência doméstica faz 2 anos em MS

PARANAÍBA (MS) – A OAB-MS Interior (Ordem dos Advogados do Brasil em MS), comemora nesta sexta-feira (18), um feito grandioso em Projeto para mulheres vitimas de violência e dois anos da existência do mesmo, o ‘OAB Por Elas – Em defesa das vítimas de violência doméstica’. A ação que é pioneira no Estado de Mato Grosso do Sul, é desenvolvido ainda no interior do Estado, pela 6ª Subseção Paranaíba**/Inocência, em parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) das cidades, na região conhecida como Bolsão de MS, a 455 km de Campo Grande capital.

O ‘OAB Por Elas’ completa dois anos nesta sexta-feira, registrando que desde a sua criação, dezenas de vítimas de violências foram atendidas por profissionais da advocacia empenhados voluntariamente na causa. O trabalho consiste na prestação de orientações jurídicas e encaminhamentos de forma gratuita.

Conforme divulgação da OAB, a Conselheira Municipal Daniela Casório é quem coordena as ações, juntamente à Delegada Titular da DAM, Eva Maira Cogo. Elas exaltam o dia de hoje em celebração dos objetivos do projeto e pelos resultados alcançados até hoje, em anos de muito trabalho, conquistas e atendimento, principalmente por estarem em cidades do interior e pouco distante da Capital.

“O projeto ‘OAB Por Elas’ tem relevante papel social por atender vítimas de violência doméstica, prestando importantes informações jurídicas que muitas vezes são desconhecidas. Por não saberem de seus direitos, muitas mulheres acabam se submetendo a relações abusivas. A informação e conhecimento sempre foi e será a melhor forma de evitar e enfrentar as situações conflituosas”, destaca Daniela.

Resultados a própria Advocacia

A coordenadora do projeto ainda avalia e ressalta que, além das ações sociais às mulheres, que são realizadas pela 6ª Subseção da OAB-MS, os resultados promovem a justiça social, unem e fortalecem os laços entre os advogados da região.

O presidente da Subseção Tiago do Amaral Laurencio Munholi explica que o projeto foi iniciado em Formosa, no estado de Goiás, e trazido ao MS, sendo pioneiro aqui, devido ao cuidado e empenho com as causas sociais da cidade. “A OAB em conjunto com seus advogados subscritos buscam sempre nessas ações a luta pelos direitos da sociedade. Por isso, quando fomos apresentados ao projeto piloto iniciado pela OAB de Formosa, abraçamos a ideia e, assim, trouxemos para a nossa cidade”, lembra Tiago. Serviço Os atendimentos são feitos na Delegacia da Mulher, que está localizada na Rua Rui Barbosa, 1680, Jardim Brasília.

** Paranaíba é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Fundada em 1838, Paranaíba teve importante papel na Guerra do Paraguai, pois foi rota de apoio logístico para a fuga dos civis envolvidos nesse conflito.

A cidade é equidistante e a meio caminho entre a capital de MS e Uberlândia (MG) (dois importantes centros regionais e de serviços do Cerrado Brasileiro), ficando a pouco mais de 400 km de distância de cada uma. É portanto um importante entreposto comercial para quem costuma transitar entre essas duas cidades.