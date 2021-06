Oficina online de iniciação ao teatro acontece no Acre de forma gratuita

Profissionais do teatro se mobilizaram voluntariamente para promover, a partir de terça-feira (29), no Acre, uma oficina online de iniciação teatral. O evento acontece de forma online pela plataforma Google Meet. Serão oito encontros, sempre às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h.

“Encontros de Iniciação ao Teatro” será ministrado pelo diretor Flávio Lofêgo Encarnação e terá como instrutores-assistentes os artistas Andreya Luanna e Daniel Pacheco.

A ideia do grupo é “combater a tristeza do momento que vivemos e manter viva a chama do teatro, que como atividade presencial aglomerante por natureza, sofre as restrições da pandemia de maneira mais severa que a maior parte das atividades humanas”.

Gratuitos, os encontros são voltados para moradores de Rio Branco e cidades vizinhas, a partir dos 12 anos de idade, sem experiência prévia em teatro.

Na oficina serão abordados fundamentos da experiência do praticante e do espectador de teatro e caminhos da cena teatral no Acre e no mundo. Além disso, haverá dinâmicas de grupo para superação da timidez, para concentração, foco, autoconhecimento e desenvolvimento da criatividade.

Planejamento de cenas e dinâmicas teatrais e caminhos para o desenvolvimento artístico e profissional na área do teatro completam o programa.

Os interessados podem entrar em contato com a organização pelo e-mail [email protected] ou pelo número de whatsapp (68) 99981-7046.

Flávio Lofêgo, idealizador da ação, nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira artística na década de 80. Vive em Rio Branco desde 2008, onde dá aulas no curso de Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Em seus quase 40 anos de carreira, atuou e dirigiu dezenas de espetáculos. No Acre, participou de cinco peças como diretor e atuou em dois filmes. Uma de suas peças, Oração para um Pé de Chinelo, viajou três países e 13 estados do Brasil.