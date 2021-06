Os bastidores da vitória de Anderson Silva na Cidade do México

O Mundo da Luta #143 recebe essa semana dois grandes nomes do MMA brasileiro.

Rodrigo Minotauro, ex-campeão do Pride e do UFC, conversou com Marcelo Russio e Raphael Marinho e contou os bastidores da vitória de Anderson Silva sobre Júlio Cesar Chavez Jr. no México lutando boxe.

Acompanhando o Spider, Minotauro diz que já esperava a vitória do brasileiro, que entrou para a história. Ouça no player acima!