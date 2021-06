Pabllo diz não se limitar: “Fico com mulheres, homens héteros e gays”

Batidão Tropical é novo álbum de Pabllo Vittar que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (26/6). Uma das músicas que estará no novo trabalho da cantora, conta a história de uma noiva que foi deixada no altar. Outra, que teve teaser revelado, Triste com T (de tesão), Pabllo solta um: “É o que dá ser piranha”.

“Sou rapariga mesmo. Não namoro porque gosto de ficar com muita gente. Fico com mulheres, homens héteros, homens gays… Gosto de corpos”, disse a artista ao O Globo.

