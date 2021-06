Pagamento pelo Whatsapp: descubra como utilizar a função

Já há algum tempo, oficialmente o Banco Central autorizou o recurso do envio de dinheiro por meio do principal app de mensagem instantânea do Brasil, ou seja, o pagamento pelo Whatsapp. Mas, utilizar essa função? Descubra na matéria de hoje (21).

Como fazer pagamento pelo Whasapp? Entenda o passo a passo

O público que costuma usar os recursos tecnológicos dos smartphones está a cada dia mais habituado com a realização das transações bancárias pelo meio digital. Isso se deu, sobretudo, após o lançamento do sucesso que é o Pix: uma ferramenta para a transferência do dinheiro de maneira instantânea. Mas, agora, os usuários têm acesso a outra novidade: o pagamento pelo Whatsapp.

No app de mensagem, a ferramenta das transações funcionará semelhantemente ao Pix. Os principais fatores são a gratuidade do serviço e o fato de as transferências também serem efetuadas de maneira rápida.

O recurso foi habilitado de forma gradual para os usuários brasileiros do principal aplicativo de mensagens instantâneas. Para utilizar, é preciso atualizar o Whatsapp na loja de aplicativos, assim que a atualização estiver disponível no aparelho.