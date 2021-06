Pai e padrasto são presos suspeitos de abusarem de duas irmãs em RO

O pai e o padrasto de duas irmãs, de 17 e 10 anos, foram presos suspeitos de abusar sexualmente das garotas no município de Vale do Anari (RO). De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas tem Síndrome de Down.

Conforme a polícia informou nesta terça-feira (22), o crime aconteceu em 2019. Uma psicóloga que atendia uma das meninas na época percebeu o abuso e denunciou o fato.

Os agentes da Delegacia de Machadinho D’Oeste (RO) iniciaram as investigações, e após ouvir testemunhas e executar outros procedimentos, foram confirmados os indícios de abuso sexual.

Os suspeitos foram presos de forma preventiva e encaminhados ao sistema prisional onde permanecerão à disposição da Justiça.