Pedro Longo apela para que Sesacre resolva com urgência situação da Casa de Acolhida Souza Araújo

O deputado Pedro Longo usou o pequeno expediente da sessão desta terça-feira (29) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para pedir que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) resolva o quanto antes a situação da Casa de Acolhida Souza Araújo.

O espaço da Diocese de Rio Branco e mantido pelo Governo do Estado para atender ex-hansenianos está prestes a fechar porque não consegue pagar as dívidas e os funcionários.

O parlamentar entende que existe um processo burocrático no convênio firmado entre o executivo e a igreja católica, mas pede que a Sesacre dê celeridade na efetuação do contrato, já que o público atendido é de responsabilidade do Estado.

“São pessoas de idade que têm uma vida ali dentro e precisam dessa situação resolvida para que continuem recebendo os devidos cuidados. Sabemos que em parte a Sesacre tem algumas restrições, como indicações dos órgãos de controle, para fornecer subsídios para custeio de algumas despesas, mas as outras questões precisam ser resolvidas o quanto antes. Quero fazer um apelo para que haja agilidade”, disse Longo.

“Se a casa encerra suas atividades, o Estado vai ter que assumir essa responsabilidade. É importante que haja uma compreensão desse problema. Vamos descobrir como podemos resolver essa situação”, finalizou.

Longo agradeceu a atenção do Governo para a situação e pediu o apoio dos demais parlamentares à pauta.