Pedro Longo comemora continuação do pagamento do auxílio emergencial aos profissionais de Segurança no AC

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, parabenizou o Governo do Estado nesta quarta-feira (23) pelo anúncio da continuidade do pagamento do auxílio emergencial temporário de saúde (ATS) aos profissionais da Segurança Pública.

“Quero aproveitar o meu tempo no pequeno expediente de hoje para parabenizar o governador Gladson Cameli pela decisão de continuar com o pagamento do auxílio emergencial para os profissionais da Segurança Pública, que também estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus e merecerem todo o reconhecimento”, disse o deputado.

Ao todo, 5.639 servidores da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo (ISE) serão contemplados com o valor individual de R$ 325, por seis meses.

O investimento total chega a R$ 12,8 milhões.

“É muito justo que esses profissionais recebam esse auxílio, já que também estão expostos a esse vírus que tem afetado grande parte da população acreana, realizando um trabalho de muita importância”, finalizou o político.