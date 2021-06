Pedro Longo pede instalação de ponto de vacinação na Cidade do Povo e criação do Dia D para 2º dose

Atendendo um pedido da população, o deputado Pedro Longo sugeriu nesta quarta-feira (16), durante sessão remota na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco trabalhem na instalação de um ponto de vacinação contra covid-19 na Cidade do Povo.

De acordo com o líder do governo, os moradores do local, inseridos nos grupos prioritários, estão encontrando dificuldades para irem até o centro da cidade ou aos bairros distantes, onde estão localizados os pontos de imunização, para tomarem a vacina.

“Minha indicação é que o poder público crie um ponto de vacinação na Cidade do Povo, para que os moradores não enfrentem tantas dificuldades no acesso à vacina, que é o caminho que temos para vencermos esta pandemia. Eles residem em uma localidade muito distante do centro da cidade e a maioria não tem condições de bancar transporte privado. Além disso, temos uma frota de ônibus reduzida, que dificulta ainda mais a locomoção”, disse o líder do governo.

Outra pauta levantada pelo político foi a criação de um Dia D, a partir de um mutirão para aplicação da segunda dose em pessoas que não compareceram aos locais informados pela prefeitura no prazo previsto.

Longo destacou a importância de completar o processo de imunização, para que as pessoas estejam seguras contra o vírus.

“Temos ainda uma baixa procura pela vacina, especialmente a 2ª dose, o que é lamentável, já que é preciso completar o processo de imunização para se tenha máxima eficácia. O Dia D precisa ser realizado, para que essas pessoas que não tomaram ainda a segunda dose sejam alcançadas o mais rápido possível”, finalizou.