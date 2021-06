Perpétua e Leo de Brito fazem barreira humana para proteger indígenas da PM; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os deputados federais acreanos Perpétua Almeida (PCdoB) e Leo de Brito (PT) fazem uma barreira humana para proteger da Polícia Militar um grupo de indígenas que protestava contra o projeto de lei que enfraquece os direitos dos povos originários em todo o Brasil.

O episódio aconteceu nesta terça-feira (22), em Brasília, no entorno do Congresso Nacional, onde os indígenas foram recebidos com balas de borracha e bombas de efeito moral. Alguns ficaram feridos e precisaram de socorro médico.

Elaborado pela bancada ruralista, o PL 490 propõe o fim das demarcações de terras indígenas da forma como é feita tradicionalmente. O projeto prevê que essas áreas sejam criadas por meio de lei, com tramitação em um congresso com bancadas hostis à causa desses povos.

Além disso, o PL permite a revisão de territórios já delimitados e a abertura das terras indígenas para o garimpo, prática prejudicial ao meio ambiente.