Peruano é preso pela PM com 2 kg de cocaína em Assis Brasil

Policias militares do município de Assis Brasil prenderam na tarde desta terça-feira, 15, na BR-317, um peruano de 55 anos, com 2 quilos de cocaína. O homem estava em um táxi que seguia em direção à cidade de Brasiléia, quando foi parado em uma barreira policial da Operação Narcos Brasil.

Além do entorpecente, o homem foi flagrado com produtos e objetos sem autorização da Receita Federal, por isso, ele poderá responder por dois crimes: tráfico internacional de drogas e descaminho. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia.

Operação Narcos Brasil

A Operação Narcos Brasil é uma ação organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolve a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias estaduais. A operação iniciou-se no dia 2 de junho e é desenvolvida em toda região de fronteira do Estado para combater os crimes transfronteiriços.