Pescadores capturam sucuri nas águas do Rio Caeté, em Sena Madureira

Moradores que participavam de uma pescaria nesta terça-feira (29), nas águas do Rio Caeté se surpreenderam ao fazer o recolhimento de uma malhadeira. Ao invés de capturar peixes, o material de pesca interceptou uma cobra sucuri.

Em um vídeo enviado ao radialista Jota Cavalcante, um dos integrantes da pesca afirma que a cobra sucuri tem quatro metros.

Nessa época do ano, com a vazante considerável dos rios, é comum encontrar pessoas pescando e, ver por outra, acabam se deparando com esse tipo de situação.