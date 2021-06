Membro do B13 é preso por cobrar mensalidade de comerciantes no 2° Distrito de Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Raimundo Nonato de Oliveira Lopes, 26 anos, foi preso acusado extorsão a comerciantes, no final da tarde desta segunda-feira (7), na rua da Paz, no Bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia via Ciosp que um homem usando tornozeleira eletrônica, membro da facção Bonde dos 13, estava em uma motocicleta com um comparsa cobrando “taxas de funcionamento” aos comerciantes da área. O crime de extorsão acontecia no bairro Belo Jardim e no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, ambos na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Os PMs foram até o local denunciado para verificar a situação e com ajuda dos policiais penais do monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) conseguiram encontrar o cobrador da facção na própria residência na rua da paz.

Diante dos fatos, o detento monitorado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a tomada das medidas cabíveis.