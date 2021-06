PM prende três jovens e fecha “boca de fumo” no Conjunto Habitar Brasil

Três jovens foram presos acusados de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (23), no Beco do Classic, no Conjunto Habitar Brasil, em Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática 1° do Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia via Ciosp que uma casa estava sendo usada como “boca de fumo”.

De posse da denúncia, os PMs foram até ao local, onde conseguiram fazer um cerco na residência, adentraram a casa e encontraram as três pessoas. Ao ser feita uma revista na casa foram encontradas 50 trouxinhas de cocaína, 8 tabletes de maconha 18 saquinhos de skunk, um prato com merla dentro e uma quantia de R$ 2.416,00 em espécie, provavelmente fruto da venda de entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada as medidas cabíveis.