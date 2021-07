A Polícia Civil do Rio de Janeiro marcou para o dia 14 de julho a reprodução simulada da morte da designer de interiores Kathlen Romeu, de 24 anos. A jovem estava grávida de quatro meses, quando foi atingida por um tiro de fuzil no tórax no dia 8 de junho, no Complexo do Lins, na zona norte do Rio.

A Polícia Militar afirma que foi recebida a tiros quando entrou na comunidade. Já a família de Kethlen diz que a PM já entrou atirando.