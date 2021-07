Polícia faz operação na zona rural de Bujari; 20 homens cumprem mandados em ramais

Parte da zona rural do município de Bujari, distante cerca de 25 quilômetros da Capital Rio Branco, está cercada por agentes e delegados de Polícia Civil do Estado numa operação sigilosa cujo nome não foi revelado. Pelo menos 20 homens, fortemente armados, entraram nos ramais do município na madrugada desta quarta-feira (30) para cumprir mandados de busca e apreensão cujos números não foram revelados também.

Profissionais de imprensa forma impedidos de seguir as viaturas policiais e montaram plantão na entrada de Bujari à espera de informações. Uma fonte da Polícia Civil revelou que maiores informações sobre a operação não podem ser reveladas porque os criminosos objetos da operação podem fugir dos locais onde se encontram se souberem de informações, divulgadas pela imprensa, a respeito das investigações.