Polícia Penal prende monitorado que assaltou loja na avenida Getúlio Vargas

Policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) prenderam na tarde desta quarta-feira, 23, um monitorado suspeito de assaltar uma loja na avenida Getúlio Vargas.

De acordo com os policiais penais, a proprietária da loja compareceu à sede do Iapen para informar que havia sido vítima de um assalto. A vítima informou aos policiais que havia notado a presença de um volume no tornozelo do autor.

Com base nas informações, a equipe fez uma busca no sistema de monitoramento para verificar qual monitorado tinha passado no local do fato na hora indicada. Ao identificar o monitorado suspeito, uma equipe de policiais penais se deslocou até o local em que ele se encontrava e realizou a prisão em flagrante do monitorado que ainda se encontrava em posse dos objetos roubados.

Dentre os objetos apreendidos estavam cinco celulares, um cordão de ouro, uma chave de carro modelo Volkswagen e R$ 126,00.

O detento foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para o registro da ocorrência e procedimentos de costume.