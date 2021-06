Eurocopa: Portugal x França: onde assistir, horário e escalações

O Grupo F, que além de portugueses e franceses tem alemães e húngaros, é o mais embolado e terá as vagas para o mata-mata definidas no mesmo dia e horário.

A França lidera o conjunto com quatro pontos e logo atrás estão Alemanha e Portugal com três de pontuação. Só uma zebra pode tirar os campeões do mundo de 2014 da zona de classificação, no caso de uma vitória da Hungria sobre os Águias.

Então, esta rodada será para definir a posição final das seleções e se pegarão adversários mais fáceis ou mais difíceis nas oitavas.

Confira os detalhes da partida:Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Portugal: Rui Patrício; Semedo, Pepe, Rúben Dias e Guerreiro; Danilo Pereira, Bernardo Silva e William Carvalho; Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Técnico: Fernando Santos

França: Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane e Digne (Lucas Hernández); Pogba, Kanté e Rabiot; Benzema, Griezmann e Mbappé. Técnico: Didier Dechamps

Local: Puskás Arena, em Budapeste (HUN)

Data: Quarta-feira (23/06/2021)

Horário: 16h

Arbitragem: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Transmissão: SporTV