Prefeita de Senador Guiomard celebra mais um ano de vida: “Força e determinação”

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas) completa mais um ano de vida nesta sexta-feira (25). Nas redes sociais, ela aproveitou a oportunidade para celebrar a data especial e interagir com seus seguidores.

“Obrigada, Senhor, por mais um ano de vida, até aqui o Senhor me sustentou! A foto é sem filtro, as rugas já são nítidas rsrs, mas força e a determinação de uma menina. Deus continue cuidando de mim, direcionando, pois a Tua graça me basta. Parabéns pra (sic) veinha aqui”, comemorou.

A publicação, até o fechamento desta reportagem, havia recebido centenas de interações com menos de uma hora de publicação, entre curtidas e comentários. “Parabéns, minha prefeita querida! Saúde e muitas felicidades”, escreveu o senador Sérgio Petecão.

Veja: