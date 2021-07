Prefeita Fernanda Hassem assina ordem de serviço para construção da Biblioteca Publica

Bibliotecas públicas são responsáveis pela democratização da informação para a comunidade, pela formação e desenvolvimento do hábito da leitura, pelo apoio escolar e desenvolvimento cultural de crianças, jovens e adultos.

A Prefeita Fernanda Hassem, assinou nesta terça-feira, 29, a Ordem de Serviço de Construção da Biblioteca Pública de Brasiléia um investimento de R$ 600.700 (Seiscentos mil e setecentos reais) através de emenda do ex deputado federal Raimundo Angelim.

“E um projeto nosso de 2017, do início do nosso primeiro mandato, fomos a Brasília e o ex deputado Raimundo Angelim abraçou esse projeto e alocou recursos para a construção. A gestão vai dá uma contrapartida para equipar o espaço, com livros e tecnologia. Temos uma cidade universitária devido aos estudantes de medicina que moram aqui e estudam na Bolívia. Vai ser um espaço para que nossas crianças, jovens e adultos possam cada vez mais buscar conhecimento”, finalizou a prefeita Fernanda Hassem.

A Biblioteca receberá o nome da professora Risomar Ferreira Feitosa que foi educadora por mais de 30 anos. A família esteve presente e sua neta Bruna Alice falou da emoção.

“É um momento especial para nossa família e estamos gratos, é a primeira biblioteca pública de Brasiléia e vai receber o nome da minha avó, que tanto contribuiu para a educação da cidade”, finalizou.

Além da prefeita Fernanda Hassem estiveram presentes secretários e equipe, coordenadora do Núcleo estadual de Educação Vanilda Galli, Higia Melo do ITERACRE, gestores de escolas e a familiares e amigos da homenageada.