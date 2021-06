Prefeitura de Manaus oferece 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

Um total de 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes serão oferecidas pela prefeitura de Manaus em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As inscrições para as aulas podem ser feitas nesta terça-feira (22), das 9h às 15h, pela internet.

Inscrições: Preencha aqui o formulário para os cursos profissionalizantes.

O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Quando as inscrições atingirem o dobro de inscritos, a plataforma será bloqueada automaticamente ou a opção de escolher o curso indicado sumirá.

O candidato deve optar somente por um curso, caso opte por dois ou mais será, automaticamente, excluído do processo seletivo.

Os cursos serão realizados presencialmente na Escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, nº 2.394, Distrito Industrial, zona Sul, nos meses de julho e agosto.

RELAÇÃO DE CURSOS

– Culinária Regional – 20 vagas

– Boas Práticas de Alimentos – 20 vagas

– Finanças para empreendedores – 20 vagas

– Empreendedorismo para feiras e mercados – 20 vagas

– Salgadinhos para festas – Turma 1 – 20 vagas

– Salgadinhos para festas – Turma 2 – 20 vagas

– Confeitaria de Bolos – Turma 2 – 20 vagas

– Ovos Trufados – Turma 1 – 20 vagas

– Ovos Trufados – Turma 2 – 20 vagas

– Colomba Pascoal e Panetones – 20 vagas

– Bolos de Pote – 20 vagas

– Doces Gourmet – 20 vagas

– Drinks – 20 vagas

– Iniciação a tecnologia da Informação e comunicação, Robótica, Impressora 3D – Turma 1 – 20 vagas

– Iniciação a tecnologia da Informação e comunicação, Robótica, Impressora 3D – Turma 2 – 20 vagas

– Robótica avançada – 20 vagas