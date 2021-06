Prefeitura de Rio Branco fecha escola rural no Ramal Barro Alto, na Transacreana

A prefeitura de Rio Branco fechou em definitivo a Escola Rural Brilho do Sol, localizada no quilômetro 3 do Ramal Barro Alto, com acesso pelo quilômetro 14 da estrada AC 90, conhecida como Transacreana.

Segundo a gestão, a escolinha já havia sido desativada no final de 2019 em razão da redução do atendimento. “A extinção da unidade escolar não gerou prejuízo, uma vez que a demanda da mesma foi absorvida por outra unidade, no total de sete crianças”, diz o decreto, assinada pela prefeita em exercício, Marfisa Galvão (PSD).

A escola que recebeu os alunos a partir de 2020, a 25 de Julho, está situada no mesmo ramal.