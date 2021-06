Prefeitura inicia serviços de drenagem no bairro do Cruzeirinho Novo

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Obras iniciou nesta quarta-feira, 09, os serviços de drenagem e recuperação de bueiros na Rua 7 de Setembro no Bairro do Cruzeirinho Novo. Os problemas de erosão levaram esta rua ficar intrafegável nos últimos anos chegando a pondo de haver ruptura total da via.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Obras as frequentes chuvas nos últimos dias na região estão prejudicando o andamento dos serviços desenvolvidos, mesmo assim, atualmente cinco frentes de serviços estão sendo executados em vários pontos da cidade. Serviços de drenagem sendo finalizado no Bairro da Cohab, operação tapa buracos nas ruas Pernambuco e Sergipe, no Bairro do Telegrafo, retirada de borrachudos, equipe auxiliando o Depasa na reconstrução de rede de água, e serviços de recuperação de ramais próximos ao perímetro urbano do município.