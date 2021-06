Prefeitura segue vacinando pessoas a partir dos 35 anos e sem comorbidades em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco segue vacinando contra o coronavírus pessoas a partir dos 35 anos sem comorbidades, nesta terça-feira (29).

O órgão também está realizando um mutirão para pessoas já vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca, há mais de 45 dias, e que já estão aptas a tomarem a segunda.

Os pontos de vacinação da primeira dose são as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) Bacurau, Eduardo Assmar, Vila Ivonete, Roney Meireles, Hidalgo de Lima e Cláudia Vitorino.

Os que desejam tomar a segunda dose podem procurar as Uraps Valdeiza Valdez, Rosangela Pimentel, São Francisco, Maria Barroso, a Policlínica Barral y Barral e o drive thru em frente ao 7º BEC.

Todos devem estar munidos com documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.