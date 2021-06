Presidente do Flamengo é cogitado para assumir lugar de Caboclo na CBF

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim , é um dos nomes cogitados para substituir Rogério Caboclo , afastado após acusação de assédio sexual e moral, no comando da CBF . A informação é do portal “UOL”.

De acordo com o veículo, alguns presidentes de clubes da Série A estão pensando em se candidatar ao cargo para conseguirem encaminhar a criação de uma Liga para o Campeonato Brasileiro.

Os favoritos seriam Rodolfo Landim, do Flamengo , Mauricio Galiotte, do Palmeiras , Romildo Bolzan, do Grêmio e Julio Casares, do São Paulo.

Atualmente, quem comanda a CBF é Antônio Carlos Nunes, conhecido como coronel Nunes, pelo fato de ser o mais velho entre os vice-presidentes.

Caso o afastamento de Caboclo se torne definitivo, o prazo é de 30 dias para que uma nova eleição seja convocada.

