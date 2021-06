Presidente vem a MS para inaugurar um radar novo na fronteira nesta quarta-feira

PONTA PORÃ (MS) – O presidente Jair Bolsonaro volta a passar em Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (30), após pouco mais de um mês que esteve para uma atividade. Amanhã, também somente será para inaugura um novo radar na fronteira do Estado-Brasil com Paraguai. O evento está marcado para o fim do período da manhã, para abertura do aparelho de monitoramento do tráfego aéreo na região fronteirista.

Conforme divulgação de agenda oficial, a chegada dele que será direto na cidade de Ponta Porã, vizinha a Pedro Juan Caballero, no Paraguai, está prevista para as 11h25. O evento foi marcado para ocorrer na rua Guia Lopes. Na cidade, o presidente participará da cerimônia alusiva à modernização e ampliação da rede de radares de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.

Apesar de estar ‘rodando’ o Brasil, em forma de campanha, Bolsonaro marca a segunda vinda ao MS, após 45 dias, e a terceira visita ao Estado em pouco menos de um ano.

A primeira ocorreu em agosto do ano passado, em Corumbá, quando foi inaugurada a Estação Radar, também para monitoramento, mas então na fronteira com a Bolívia. Já no último dia 14 de maio, em Terenos, o presidente participou da entrega de títulos da Reforma Agrária para pequenos produtores do Assentamento Santa Mônica.