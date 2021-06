Processo seletivo é aberto pelo Idep para a contratação de instrutores em RO

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) abriu vagas na última quinta-feira (24) para a contratação de instrutores para cursos técnicos. Os salários variam de R$ 20 a R$ 32 a hora aula, dependendo do nível de graduação do instrutor. Todas as vagas são para cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet até o dia 2 de julho. Podem se candidatar moradores das cidades de Ariquemes, Candeias do Jamari, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena.

As vagas são para os eixos tecnológicos de: Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Infraestrutura e Controle e Processos Industriais.

Os instrutores atuarão nos cursos de Técnico de Imagem Pessoal, Técnico em Panificação e Confeitaria, Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas, Técnico em Processamento de Pescado e Operador de Drones.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 de julho. A expectativa do instituto é que os aprovados comecem a ser contratados em agosto deste ano.