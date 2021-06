Produtores do “Baile do Poderoso” no AC dizem que evento irá cumprir todas as regras sanitárias

O ContilNet noticiou nesta terça-feira (22) a realização de uma festa denominada Baile do Poderoso, em Brasileia, que deve acontecer no próximo dia 26 de junho, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus.

Os organizadores procuraram nossa reportagem nesta quarta-feira (23) para esclarecer que o evento está de acordo com o que prevê o decreto governamental sobre protocolos sanitários e de segurança que evitam a proliferação do vírus.

“Respeitaremos a quantidade exata de pessoas no local, teremos medidores de temperatura na entrada, álcool em gel, além de uso obrigatório de máscaras. Os banheiros serão devidamente higienizados”, disse o empresário responsável.

O flyer de divulgação destaca que “apenas 200 pessoas” serão permitidas.

“O evento irá acabar na hora marcada, de acordo com decreto, assim como todos os bares e lanches da cidade”, continuou.

A equipe enviou também à nossa reportagem a licença de segurança, o certificado de aprovação e alvará, além de outros documentos que autorizam a realização da festa.