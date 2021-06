Professor acusado de assediar sexualmente alunas no AC é condenado

Professor acusado de cometer o crime de ass√©dio sexual contra sete adolescentes foi condenado. A decis√£o foi emitida no √Ęmbito da C√Ęmara Criminal do Tribunal de Justi√ßa do Acre (TJAC), que decidiu reformar a senten√ßa do 1¬ļ Grau para sentenciar o homem √† prestar servi√ßos √† comunidade teve decretada limita√ß√£o de final de semana.

Conforme é relatado nos autos, o professora fazia propostas de natureza sexual as alunas por meio de sites de relacionamento digital e ao ser rejeitado prejudicava as discentes na disciplina que lecionava.

O homem n√£o foi condenado pelo 1¬ļ Grau, mas o Minist√©rio P√ļblico entrou com recurso e o Colegiado do 2¬ļ Grau condenou o denunciado. O relator do caso foi o desembargador Samoel Evangelista. Para o magistrado foi comprovado nos autos a ocorr√™ncia do crime, tanto por meio dos depoimentos das v√≠timas, como atrav√©s das capturas das telas com as mensagens do professor para as alunas.

‚ÄúH√° nos autos elementos que demonstram a materialidade e levam √† conclus√£o que o apelado realmente praticou o crime de ass√©dio sexual. Porquanto, valendo-se da posi√ß√£o ascendente que tinha na condi√ß√£o de professor, constrangia as v√≠timas para obter favores sexuais. Diante das suas recusas apresentava atitudes retaliat√≥rias, insinuando que as prejudicaria na mat√©ria que lecionava ou adotando uma postura mais severa na sala de aula‚ÄĚ, registrou o relator.