Promotora de Justiça Joana D’arc lança livro “Tributação, Consumo e Meio Ambiente”

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, está em Brasília (DF), onde cumpre diversas agendas institucionais. Na segunda-feira, 7, a procuradora que também é vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) para a região Norte, se reuniu com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre.

Na ocasião, a procuradora do MPAC apresentou ao senador os nomes dos indicados pelo CNPG às vagas destinadas aos Ministérios Públicos Estaduais no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto (MPAC), é um dos nomes indicados à recondução no CNMP e também esteve presente na reunião.

***Na lista, também estão inclusos os nomes do corregedor nacional do Ministério Público, conselheiro Rinaldo Reis (MPRN); procurador de Justiça Paulo Cézar Passos (MPMS); procurador do Trabalho Ângelo Fabiano Farias (MPT); procurador Jaime de Cássio Miranda (MPM) e o promotor de Justiça Moacyr Rey (MPDFT). Fonte: Agência de Notícias do MPAC.

Com a realização de uma palestra virtual, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promoveu na tarde desta quarta-feira (9), o lançamento do livro “Tributação, Consumo e Meio Ambiente – A Tributação Ambiental como Controle do Consumo e seus Reflexos no Meio Ambiente”, escrito pela promotora de Justiça Joana D’Arc Dias Martins (foto).

***O livro, publicado pela Juruá Editora, propõe o uso do tributo ecologicamente orientado como ferramenta de intervenção estatal para induzir comportamentos ambientalmente responsáveis. Para isso, aborda a compatibilidade de um tributo ambiental com o Sistema Tributário brasileiro, uma vez que a legislação brasileira não previu nenhum tributo exclusivamente ecológico.

A arquiteta Kalu Viana disse “sim” ao nutricionista e DJ Eduardo Andrade na tarde do último dia 28, sexta-feira, em clima intimista e campestre. O casamento aconteceu na Fazenda Nova Era, com a presença apenas dos pais dos noivos, irmãos e parentes mais próximos. Kalu é filha do ex-senador e ex-governador Jorge Viana com Aurea Brilhante, e Eduardo é filho do radialista Andrade Filho e Rejane Araújo. A cerimônia foi linda, extremamente emocionante, com um pôr-de-sol maravilhoso num fim de tarde singular. Veja as fotos pelas lentes de Kerol Costa.

Uma das nutricionistas mais requisitada do Acre, a bela Samara Abrahão mudou de idade no último domingo (3). A celebração da data especial foi em clima familiar e recebeu bastante homenagem dos inúmeros amigos e clientes pelas redes sociais. Feliz Aniversário! Que a celebração da vida permaneça eternamente nos seus dias.

A linda Mariane Lavocat Barbosa Holanda foi a aniversariante do dia 7 último. Ganhou festa surpresa em clima junino da irmã Marina e do cunhado Inácio Ernesto com a presença apenas da família. Querida amiga que a alegria deste dia se espalhe por toda sua vida e traga mais brilho aos seus dias. Feliz aniversário; muita saúde, paz e sucesso! Na foto, Mariane com o marido, promotor de Justiça Siberman Holanda e os filhos Ana Flávia e Luís Eduardo.

O Coletivo LGBT Comunista – SP (@lgbatcomunistasp) junto com Autonomia Literária promove entre os dias 11 e 13 de junho a “Parada virtual LGBT tem classe!” Com debates sobre o movimento LGBT no Brasil, atrações culturais, exibição de curtas e shows musicais.

*** Na programação: Um painel de personalidades e artistas que se destacam dentro do movimento LGBT seja através de suas respectivas organizações, de pesquisas sobre a história da população LGBT (brasileira e internacional) ou de atividades com relevância para essa população.

***Durante o evento, a parceria com a Autonomia apresentará o pré-lançamento do livro “Sexualidade e socialismo: História, política e teoria da libertação LGBT”, de Sherry Wolf e tradução do Coletivo LGBT Comunista. A programação completa vai ser transmitida de forma simultânea e gratuita pelo YouTube da Autonomia Literária. Corre no link e ativa o sininho nos vídeos!!!

O comunicador e artista acreano Daniel Scarcello lançou no YouTube a série “O Acre Resiste com Diversidade”. São sete vídeos publicados toda segunda e sexta-feira do mês de junho (Mês do Orgulho LGBTQI+) entrevistando diferentes acreanos para falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. A ideia é mostrar essa diversidade no nosso estado e contribuir para naturalizar esta pauta na nossa região.

*** Os convidados do “Acre Resiste com Diversidade” são: Ana Almeida, Andrey Maia, Bambola Star, Eduardo Duarte, Gabriel Ribeiro, Igor Martins (Ágatha Power), João Rerfton, Katrinny Mota, Luana Mayara do Ògún, Moisés Alencastro e Rubby Rodrigues.

*** Os vídeos podem ser acessados no canal do YouTube Daniel Scarcello. O projeto é financiando pela Fundação Garibaldi Brasil, por meio do Governo Federal e da Lei Aldir Blanc, e tem apoio da marca Made in Acre.

Há alguns anos seria uma ousadia impensável que marcas grandes e mundiais colocassem como protagonistas de suas campanhas casais LGBT. Hoje, essa realidade se torna – ainda bem! – cada vez mais presente e, enquanto há quem enxergue tudo isso com um pé atrás, é inegável que os vídeos promocionais, divulgados pelos maiores meios de comunicação, geram um impacto positivo quanto à ideia de inclusão social e respeito às diferenças.

***Se no Brasil, esse tipo de posicionamento começa a fazer parte da estratégia das marcas, lá fora a publicidade “friendly” ou “colorida” já é uma tendência. Nos últimos anos, Coca-cola, McDonald’s, Starbucks, Tiffany, Banana Republic, Honey Maid e Hallmark Cards também divulgaram peças em celebração da diversidade sexual.

*** No Acre, pela segunda vez, o Via Verde Shopping traz um casal gay em sua campanha publicitária para o Dia dos Namorados. Neste ano a campanha protagonizada pelo casal casal Geh Alencar e Emilly Aguiar (foto) reforça que o amor não tem gênero e que “consideram justa toda forma de amor”. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Parabéns, Via Verde Shopping!

Um dos nutricionistas mais requisitado de Porto Velho, Edmundo Marques especialista em emagrecimento, nutrição esportiva, Bodybuilding Coach, atleta e treinador estará atendendo em Rio Branco nos dias 14 e 15 de junho a convite da Rosas Formas, SNC Acre e Atlhetica Nutrition. Agente seu atendimento pelo telefone: 69 – 99286-7490.

O Dia dos Namorados é a celebração das diversas formas de amor. Nesta semana de esquenta para a data, o *Boticário* convidou o *Tinder* para dar um empurrãozinho no romance! Em uma parceria inédita, as marcas se reúnem para estimular o amor e agitar os encontros entre quem quer se apaixonar, se divertir ou fazer novas conexões e amizades. *Gil* do BBB também entra na brincadeira para ajudar quem busca um par ou para quem curte a cachorrada. O importante é exaltar as demonstrações de carinho e dar uma chance ao coração.

*** “O Boticário e o Tinder são dois fenômenos, duas marcas amplamente conhecidas no Brasil e que automaticamente geram uma conexão emocional nas pessoas. Por isso, estamos muito felizes em trazer essa parceria inédita e que vai trazer vários benefícios e muita diversão para consumidores”, conta Sabrina Zaremba, Diretora de Business Development for Tinder in Latin America.

Parceria vigorosa

Para deixar essa parceria muito mais vigorosa, *Tinder* e o *Boticário* vão contar com uma ajuda mega especial: *Gil* do BBB será o *conselheiro da cachorrada* (e do amor) mais cheiroso desse Brasil! “Ao desenvolvermos a ação, pensamos em como incentivar o amor independente do status das pessoas, seja para quem tem um date, um namoro, um casamento de anos ou para quem procura algo, amor é amor e é uma busca de todos”, comenta Gustavo Fruges Ferreira, Diretor de Comunicação do Boticário.

*** A parceria chega com tudo, pois, e desde o dia 8 de junho, membros do Tinder que arrastarem para a direita no anúncio do Boticário dentro do app, podem ganhar vários descontos em produtos da marca. E também há diversas surpresas para quem é ligado nas redes sociais! Ao longo desta semana, *o perfil do Boticário no Twitter irá distribuir vouchers para consumidores experimentarem a assinatura do Tinder Gold por um mês gratuitamente*.

Conselhos do rei do tchaki tchaki

O rei do tchaki tchaki vai dar conselhos amorosos no Twitter do Boticário dentro de um plantão especial que será realizado no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, para dar uma forcinha ao amor e não deixar ninguém lascado sem companhia. A ação idealizada pela W3 encontrou no Gil, mais novo o par perfeito do Grupo Boticário. “Gil personifica o público que anseia por isso, ou seja, quem busca pelo amor, mas sem esquecer da diversão da cachorrada, de forma autêntica e sem se limitar”, completa Dani Almeida Diretora de Criação da agência W3.

*** E, mesmo para quem ainda estiver sem companhia no dia 12, o perfil @oboticario reserva várias surpresas para seguidores. Vale acompanhar no Twitter e ativar o sininho no app, heim?