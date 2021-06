Promotora no Acre recebe foto de homem nu e caso vai parar na polícia

A promotora Alessandra Marques, titular da Promotoria de Defesa do Consumidor no Ministério Público do Acre (MPAC), usou o seu perfil no Facebook para expor um caso de importunação sexual em que ela foi vítima nesta sexta-feira (4).

Pela rede social, em seu bate-papo, Marques recebeu uma foto de um homem nu.

“Ninguém está obrigado(a) a receber mensagens de desconhecidos nus em redes sociais. Por isso há tempos não uso o Messenger. Aliás, nunca mais o usarei. Ontem um criminoso, sozinho ou a mando, foi bloqueado por isso”, escreveu a promotora.

Alessandra decidiu levar o caso à polícia e disse que “não será vítima de gente criminosa”.

“Vou entregar de agora em diante tudo à Polícia. Não confundam as coisas. Eu tenho defeitos e nunca prometi ser santa (aliás, gente que se diz santa geralmente mente!) a ninguém, mas não serei vítima de gente criminosa, seja lá quem for”, finalizou.