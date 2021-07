Quarta-feira forma 3° dia seguido de frio intenso como era previsto para MS

MATO GROSSO DO SUL (MS) – A quarta-feira (30) é mais um dia que estava previsto para o frio intenso, mas que começaria ir embora hoje. Contudo, o clima de muito frio vai se prolongando e os meteorologistas já estão revendo e prevendo que o frio forte completa a semana e somente sábado ou domingo volte as temperaturas conhecidas de calor. Assim como ontem, que MS baixou o termômetro a zero em boa parte do Estado, ou, menos de zero na região sul, hoje, as temperaturas mínimas ficaram bem baixas durante todo o dia. E haverá poucas nuvens com geada durante esta manhã.

O Estado ficará, ou já teve pela madrugada, temperatura de 0°C, marcando outra mínima durante o dia de 1°C a 3°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). E o baixo grau se subir, a temperatura máxima, não passa dos 19°C, prevista para Campo Grande, que fica na região Central de MS, No sul e extremo sul, regiões mais frias-geladas, o clima fica nos 8°C.

A mínima em Campo Grande continuará próxima dos 5°C a 7°C, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp. O Inmet aponta 3°C de mínima na Capital. “A temperatura se mantém baixa, na Capital, até pelo menos quinta-feira, quando os termômetros registram temperaturas um pouco mais altas. Calor mesmo só no fim de semana”, diz Abrahão.

Recorde – As baixas temperaturas registradas, nesta madrugada, contribuíram para o frio bater recorde, em Campo Grande. De acordo com Natálio Abrahão, a mínima não chegava aos 3,9°C, como ontem, há oito anos.

Analisando todo o Estado, o cenário deve ser bem próximo ao de ontem, inclusive, continua valendo alerta para geadas em cidades sul-mato-grossenses. “Isso pode acontecer, apesar da previsão não valer para os mesmos 17 municípios onde geou, nesta terça-feira”, indica Abrahão.

Calor só no fim de semana. “Na quinta-feira as coisas melhoram mais e, na sexta-feira, a temperatura deve ficar próximo dos 15°C na mais baixa. No sábado e domingo, o esperado é 18°C de mínima e 30°C de máxima”.